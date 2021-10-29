«Резолюция ООН или война» – в Москве заговорили о переброске в Донбасс полка радиотехнической разведки

29.10.2021 23:47 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия должна ввести на территорию ЛДНР некоторые подразделения своей армии, которые позволят установить над Донбассом бесполётную зону.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель Центра политико-правовых исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно развернуть над территорией Донбасса, по крайней мере, один полк радиотехнической разведки. Потому что если осуществлять эту разведку с территории РФ, это будет узкая полоса шириной до 25 километров. Более того, вдоль всей линии разграничения длинной 400 километров нужно как минимум 10 подразделений радиотехнической разведки, через каждые 30-40 километров. Это хороший план, но нужно официально ввести на территорию Донбасса подразделения Вооружённых сил РФ, плюс нужно обеспечить барражирование самолёта ДРЛО и управление А-50, посадить дежурные силы истребительной авиации», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что для этого России необходимо либо получить одобрение Совбеза ООН, либо объявить Украине войну.

«Это огромный комплекс мероприятий, мы способны его сделать, но для этого нужно политическое решение. Но объявление бесполётной зоны без решения ООН – это война. Можно обойти резолюцию, как это сделали НАТО в Югославии, но для этого нужно объявить, что мы воюем с Украиной», – заключил Бужинский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что между Россией и Украиной при участии Запада начнется объявленная война.