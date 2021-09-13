«РФ готова дать отпор НАТО на любом направлении» – киевский эксперт об учениях «Запад-2021»

13.09.2021 21:11 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

География российско-белорусских учений «Запад-2021» даёт понять НАТО, что не стоит сосредотачивать войска вдоль границ РФ и стран, в которых есть интересы Москвы.

Об этом в эфире радиостанции «НВ» заявил украинский военный эксперт, бывший полковник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на географию российско-белорусских военных учений, они проходят вдоль границ государств, входящих в НАТО, и главная цель учений – довести до стран-членов НАТО, что нет смысла в том, чтобы накапливать войска на границе с Российской Федерацией, а также со странами, где есть интересы России. Потому что у Москвы есть силы и возможности дать отпор», – признал Жданов.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ заявил, что украинская армия должна готовиться к ведению наступательных действий на неподконтрольные правительству территории.

Кроме того, в Москве заявили, что США относятся к Украине точно так же, как и к Грузии или Белоруссии – Вашингтон видит в этих странах только территорию для создания военных баз против России.