РФ все просчитала и получила инструмент для давления на США – экономист

09.03.2020, Киев, Игорь Петров

Хотя падение цен на нефть может позитивно отразиться на украинских потребителях нефтепродуктов, в целом последствия начавшегося кризиса для украинской экономики обещают быть негативными.

Об этом комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил экс-министр экономки Украины Виктор Суслов.

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«Причиной падение нефти стал отказ России сокращать объемы добычи в переговорах с ОПЕК с целью сохранения цены на нефть. Поскольку спрос на нефть упал из-за экономической рецесии, начавшейся в связи с коронавирусом, цена на нефть пошла вниз.

Для украинских потребителей нефтепродуктов это, скорее всего, будет хорошо. Если не будет злоупотреблений из-за монопольного положения поставщиков топлива, цены у нас должны снизиться. Это для экономики позитивно», – считает Суслов.

По его словам, основной удар будет нанесен по нефтедобывающим странам.

«Видимо, самым тяжелым будет удар по нефтедобыче США, где огромные инвестиции вложены в сланцевую нефть и сейчас снижение цен уже переходит порог эффективности добычи сланцевой нефти. Ее добыча становится убыточной. И сокращение предложения нефти и мире должно идти за счет уменьшения предложения американской сланцевой нефти. А США уже стали крупнейшим производителем нефти в мире, именно благодаря сланцевой нефти», – отмечает экономист.

Кроме того, он указывает, что падение цен на нефть ударит по ценам на сырьевые товары, что отразится на Украине, которая имеет экономику, четко ориентированную на экспорт сырья – продукцию металлургической и химической промышленности, сельского хозяйства.

«Спрос на все это будет сокращаться, что вызовет дополнительные сложности в украинской экономике. Кроме того, на валютных рынках сейчас паника. Начался отток капиталов из развивающихся стран, слабых экономик, таких, как Украина. Это, конечно, создаст серьезные финансовые сложности для украинской финансовой системы. можно предположить, что будет усугубляться уже начавшийся бюджетный кризис. Бюджет уже несколько месяцев не выполняется по доходам», – заявил наш собеседник.

Он считает, что Россия понесет экономические потери.

«Но для России важно иметь аргументы в переговорах с США по ряду позиций. Потери США будут несоизмеримо больше, чем России. Россия сохранит эффективность нефтедобычи, а США – нет. Поэтому США, конечно, были заинтересованы в том, чтобы Россия согласилась на сокращение добычи и сохранение цены – это обеспечивало работу нефтедобывающей промышленности США.

Думаю, Россия сейчас получила очень серьезные аргументы в проведении переговоров с США по целому ряду вопросов. И одним из вопросов в этом комплексе и может быть объем добычи нефти и цены на нее. Поэтому тут приходится сравнивать – сколько проиграешь ты, и сколько проиграет твой партнер или противник. Поэтому я не думаю, что Россия действовала необдуманно отказываясь сокращать добычу. Я уверен, что они очень хорошо все эти вопросы просчитали. Вероятно, переговоры с США и ОПЕК будут продолжаться, тут еще ничего не завершено», – полагает экс-министр.

«Что касается скачков валют, то США снижают ставки по доллару, предлагают большие объемы дешевого доллара. Таким образом предполагается стимулировать предложение со своей стороны. Сработает ли это – сказать сложно. Работают не чисто рыночные механизмы – карантин и ограничения на передвижения в ряде стран, массовый отказ людей от поездок.

Это затронет и банки – огромный объем кредитов становится сомнительным к своевременному возврату и обслуживанию. Начинается цепная реакция. Финансовым властям по всему миру нужно тщательно просчитать меры по минимизации последствий происходящего для мировой экономики. Иначе может дойти до банкротств отдельных стран. И Украина тут – в угрожаемой зоне. Если дефолт уже прочат России с ее огромными валютными резервами, то что можно сказать об Украине?», – резюмировал Суслов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на мировых биржах рекордно обвалились цены на нефть.

В Киеве считают, что падание цен на нефть выгодно Украине и предлагают использовать эту ситуацию против РФ.