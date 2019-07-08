Риторика Зеленского основана на затрёпанных штампах украинских националистов

08.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский обращается к своим иностранным коллегам, пользуясь риторикой националистов, что говорит о его несостоятельности как главы государства.

Таким мнением в эфире телеканала «Россия 1» поделились главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После этого выступления Зеленского (по поводу российско-украинского телемоста – прим. ред.) можно сказать, что он как президент не состоялся, и вряд ли состоится. Он сказал несколько вещей, которые изначально неприемлемы. Сказал: «Давайте поговорим, чей Крым?». А что, непонятно, чей Крым? Он действительно думает, что будет разговаривать на эту тему, и Путин будет обсуждать вопрос «чей Крым»?

«Давайте поговорим, кого нет в Донбассе». А что, непонятно, кого нет, а кто есть в Донбассе? Он задаёт те же самые вопросы, которые радикалы ставят на протяжении уже длительного времени, на которые ответы могут найтись только в Киеве, и больше нигде. Они на эти вопросы ответов давать не хотят», – отметил он.

Напомним, это заявление Владимир Зеленский сделал спустя несколько часов после ультиматума, поставленному ему радикалами.