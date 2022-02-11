Романенко: Морская блокада Украины запускает новый миграционный кризис в ЕС

11.02.2022  16:22 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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ЕС, Одесса, Россия, Украина
Новости Украины

Перекрытие акватории Черного моря в связи с проведением учений ВМФ России, которое грозит заблокировать экспорт зерна из Украины через Одессу в момент пиковых цен, может спровоцировать новый миграционный кризис в Евросоюзе.

Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Юрий Романенко, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за призывы к убийству российских журналистов, работающих на Донбассе.

Перекрытие акватории Черного моря в связи с проведением учений ВМФ России, которое грозит заблокировать...

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«Блокирование украинских портов приведет к тому, что миллионы тонн украинского зерна могут не попасть на рынки стран Магриба, Ближнего Востока и Залива. Эти страны критически зависят от поставок нашего продовольствия. Это создает угрозу не только повышения цен на продовольствие, но и социальной дестабилизации в этих государствах.

Напомню, что Арабская весна началась из-за скачка цен на продовольствие. Таким образом, действия России непосредственно бьют по Европейскому союзу, поскольку создают предпосылки для новой арабской весны в Магрибе и Ближнем Востоке, потенциально новому мигрантскому кризису, который может больно ударить по ЕС,  а также скачку цен на продовольствие во всем мире со всеми вытекающими последствиями», – делится своими опасениями Романенко.

Он призывает власти Украины начать антироссийскую информационную кампанию в странах ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На месте Банковой, я бы сейчас дал задание Институту стратегических исследований быстро подсчитать наши убытки, возможный скачок цен на продовольствие и в какие это конвертируется потери для каждого европейского домохозяйства. А потом бы выпускал Кличко, чтобы он по всем немецким каналам на чистом немецком говорил, на сколько евро в месяц они будут платить за маневры Путина», – предлагает Романенко.

По его мнению, перекрытие акватории – это одновременно и давление на украинских олигархов, чей бизнес завязан на экспорт морем.

«Угроза блокады портов Украины Россией – это и еще очень четкие сигналы Ахметову, агроолигархам относительно цены, которую приедется за провал Минска-2, когда придет час его имплементации. То есть это игра  россиян с перспективой на несколько месяцев», – рассуждает Романенко.

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