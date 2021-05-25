Роскомнадзор предупредил, что может ограничить доступ к VPN-сервисам

25.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Интернет-сервисы, которые помогают обойти блокировку тех или иных ресурсов, должны соблюдать требования российского законодательства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов, отвечая на вопрос, планируется ли усложнять доступ к VPN-сервисам, которые помогали пользователям обходить блокировку Telegram.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Есть VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Мы с ними работаем, пытаемся решить спорные вопросы. Если VPN не приведут свою деятельность в соответствие с законом, доступ к ним будет ограничен», – сказал Липов в интервью «Коммерсанту».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Роскомнадзор заставил «Твиттер» подчиниться.

Читайте также: Роскомнадзор получил право мгновенно блокировать диверсионные публикации иноагентов.