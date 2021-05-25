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25.05.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, Цензура
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Роскомнадзор предупредил, что может ограничить доступ к VPN-сервисам

Интернет-сервисы, которые помогают обойти блокировку тех или иных ресурсов, должны соблюдать требования российского законодательства....

Интернет-сервисы, которые помогают обойти блокировку тех или иных ресурсов, должны соблюдать требования российского законодательства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов, отвечая на вопрос, планируется ли усложнять доступ к VPN-сервисам, которые помогали пользователям обходить блокировку Telegram.

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«Есть VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Мы с ними работаем, пытаемся решить спорные вопросы. Если VPN не приведут свою деятельность в соответствие с законом, доступ к ним будет ограничен», – сказал Липов в интервью «Коммерсанту».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Роскомнадзор заставил «Твиттер» подчиниться.

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