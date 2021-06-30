России и Германии не интересно делить нищую Польшу

30.06.2021, Москва, Вадим Москаленко

Разделение лимитрофной Польши и других стран Восточной Европы не выгодно Москве и Берлину, потому что эти страны не самодостаточны, а население этих территорий не способно себя обеспечить.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отличие от Российской, Германской и Австрийской империи, которые были готовы разделить Польшу, современная Россия и Германия не готовы разделить эту лимитрофную зону – слишком большая ответственность и количество людей, – наверное, в этой зоне живёт миллионов 150, – которые не способны кормиться за счёт национальных экономик.

Они не в состоянии кормиться за счёт национальных экономик, когда делили Польшу, то местное население жило за счёт натурального хозяйства, плюс производило натуральный хлеб, который шёл на мировой рынок. Было понятно, за счёт чего оно будет жить и за счёт чего империи, которые её разделили, будут получать прибыль», – сказал он.

Также эксперт отметил, что Восточная Европа не самодостаточна и может существовать только за счёт постоянной подпитки.

«Сейчас ситуация такая же – когда ЕС интегрировал Восточную Европу, это слабые экономики, но тогда они были условно самодостаточны. А сейчас они могут существовать только за счёт постоянной ресурсной подпитки», – заключил Ищенко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что в Белоруссии будут продолжаться русофобские беспорядки и иные проблемы до тех пор, пока эта страна не станет полностью интегрированной с Россией.