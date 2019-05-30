России придется защищать на Балканах свою безопасность

30.05.2019, Москва, Олег Кравцов

На Балканах вполне возможен новый военный конфликт локального масштаба.

Такое мнение в интервью «Аргументам и фактам» высказал директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко, по словам которого, косовское руководство устроило демонстративную и наглую вылазку, ставшую пробой сил и проверкой Белграда на слабость.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Теоретически новый военный конфликт на Балканах возможен. Вопрос в том, насколько он может быть глобальным: все-таки никому в Европе конфликт такого масштаба не нужен. Локальный конфликт вероятнее. Особо стоит обратить внимание: когда спецназ Приштины выдвигался на север Косова, его перемещения отслеживались миротворцами, которые под вывеской KFOR расположены в Косове», – сказал Бондаренко.

Он сообщил, что венгерская часть KFOR даже попыталась заблокировать передвижения спецназа, но получила приказ из ставки миротворцев не противодействовать этому.

«Отсюда следует, что, по сути, Запад потакает подобным попыткам Приштины взять под свой полный контроль север Косова, провести чистку и заставить живущие там последние 100 тысяч сербов покинуть свою родину, стать беженцами», – убежден эксперт.

Он полагает, что Россия может созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН, но называет важным в этой ситуации, чтобы Белград согласовывал свои действия с Москвой.

«Сегодня наша страна имеет очень ограниченный инструментарий на Балканах: там у нас расположена лишь база МЧС в ста километрах от границы Косова, которая при необходимости может изменить свое предназначение. Но для серьезного участия в конфликте этого, конечно, недостаточно.

Когда гражданина России, который работает дипломатом в миссии ООН, демонстративно избивают и арестовывают на целый день, это чрезвычайная ситуация, способная раскрутить дальнейшую эскалацию. В этом случае России придется защищать на Балканах свою безопасность», – резюмирует Бондаренко.

Как сообщал ПолитНавигатор, в Косово вооруженные подразделения албанцев начали атаку на сербские анклавы края.