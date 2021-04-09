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09.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Российская армия серьезно готовится к отражению украинской агрессии

Новости Украины

Москва усиливает военные силы в приграничных с Украиной регионах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Издание обращает внимание, что приграничную с Украиной полосу проинспектировал командующий Западным военным округом (ЗВО)ВС РФ генерал-полковник Александр Журавлев. Он оценил уровень боевой подготовки войск, дислоцированных в Брянской, Белгородской и Воронежской областях, а также проконтролировал проведение боевых стрельб экипажами танков Т-72Б3, БМП-2, БТР-82А.

Одновременно на территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской, Ивановской областей начали маневры более 15 тысяч военнослужащих гвардейской танковой армии, которая также входит в состав ЗВО. Всего на полигоны вышло более 2 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники из состава сил танковых, мотострелковых, разведывательных, зенитно-ракетных, артиллерийских и ракетных подразделений ЗВО.

Кроме того, наращивается и военно-морская группировка ВС РФ на юге страны. Так, более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море, о чем сообщает пресс-служба Южного военного округа. Примечательно, что в постсоветский период такое масштабное перемещение сил ВМФ России по ее центральным речным артериям (из Каспия по Волге, Волго-Донскому каналу и Дону в Азовское море и далее через Керченский пролив) осуществляется впервые и стало причиной панических комментариев со стороны киевских экспертов.

По словам генерал-лейтенанта в отставке Юрия Неткачева, в России адекватно оценивают ситуацию вокруг Донбасса.

«И в МО РФ не будут витать в облаках. Наши военные руководители допускают возможность военной агрессии Киева в Донбасс и Крым. И в этом случаях переброска войск на юго-запад РФ – это не только демонстрация силы Российской армии, но и реальная ее подготовка к отражению возможной агрессии со стороны ВСУ», – убежден Неткачев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Россия продолжает перебрасывать в Крым артиллерию и бронетехнику.


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