Российская армия спасает Севастополь от дефицита воды

28.10.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Российские военные оперативно приступили к решению проблемы вододефицита Севастополя. За короткое время они прорыли уже половину траншеи из Кадыковского карьера к Чернореченскому водохранилищу и начали укладывать трубы.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Владимир Базаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник похвалил Минобороны РФ за оперативность и слаженность работы.

«Были напрямую выделены средства Министерству обороны Российской Федерации, на переброску воды из Кадыковского карьера – это 10 тысяч 400 метров. Работы ведутся полным ходом. Сегодня, если говорить, надо отдать должное специалистам, строительному комплексу Министерства обороны – развернулись очень серьезно. Порядка 50 человек у нас работают на Кадыковском карьере, около десятка единиц техники.

На сегодняшний день из этих десяти почти с половиной километров четыре восемьсот уже подготовлена траншея, пришла труба 850 метров уже на месте, пластик, и с воскресенья эту трубу уже начали сваривать в единую линию по сути. На сегодняшний день двести метров трубы уже сварено в единую линию. Также размещены заказы на производство насосной станции плавающей, ну и, соответственно, всего оборудования для того, чтобы воду перебросить из Кадыковского карьера в Черную речку», – заявил Базаров.

Напомним, в начале декабря Министерству обороны были выделены средства на строительство водопровода из Кадыковского карьера в Чернореченское водохранилище, что позволит Севастополю дополнительно получать до 15 тысяч кубометров воды в сутки. Закончить работы планируется к концу декабря этого года.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что правительством РФ разработан и утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения в Республике Крым и Севастополе, который рассчитан на реализацию 14 мероприятий с 2020 по 2024 год с общим объёмом необходимого финансирования 48 миллиардов, в том числе 45,9 миллиарда за счет средств федерального бюджета, остальные средства – за счет средств региона.