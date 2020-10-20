«Вежливые люди» опять спасают Крым: Будет приказ – будет и «канал Шойгу»

20.10.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму – ЧП из-за небывалой засухи и перекрытия канала со стороны Украины. Водохранилища пересохли. Дожди начала осени не принесли необходимого объема осадков. Уже больше месяца Симферополь, Алушта, Бахчисарай и прилегающие районы получают воду по жесткому графику. Из кранов порой течет мутная жижа, непригодная для приготовления пищи. Проблемы могут начаться и в других городах полуострова. Под угрозой отопительный сезон, ведь для теплых батарей тоже нужна вода, которой нет. Пока что положение спасала необычайно теплая осень, которая, впрочем, оказалась и почти без дождей.

Симферополь: Из кранов порой течет мутная жижа, непригодная для приготовления пищи

Засушливые времена были в Крыму и раньше, например, в начале девяностых. Но тогда ситуация была легче – нехватку компенсировали поставки воды из Днепра по каналу, который теперь перекрыт Украиной (как и поставки товаров, а также электричества) с 2014 года в наказание за поддержку крымчанами Русской весны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Канал перекрыт Украиной с 2014 года

Знали ли об этом местные чиновники? Ведь в запасе было шесть лет, когда нужно было предпринимать экстренные меры и по обеспечению водной самостоятельности Крыма. Знали, но действовали, похоже, как в поговорке про мужика, который перекрестится, лишь когда грянет гром. И вот теперь федеральный центр выделяет миллиардные средства резервных фондов для того, чтобы избежать катастрофы.

С конца лета, когда стало ясно, что спасительных ливней не будет, а крымские водохранилища стремительно мелеют, ситуацию начали спасать военные. Они срочно возводили трубопроводы для переброски запасов из водохранилищ, расположенных в районах Крыма, где засуха была меньше.

За короткое время силами 300 военных проложен почти 60-ти километровый трубопровод. Он соединил между собой два водохранилища – Тайганское и Симферопольское, и помог снизить нагрузку на основной резервуар питьевой воды для жителей крымской столицы.

Это настоящая спецоперация, в которой были задействованы силы трубопроводных батальонов Южного, Западного и Восточного военных округов. Буквально за месяц они развернули магистральный водопровод, протянув его через треть территории полуострова.

Дальше масштабные работы военным предстоят для спасения Севастополя, где также иссякают запасы воды. Армейские спецы построят водозабор на месте впаления реки Бельбек в море, который даст Севастополю дополнительные 50 тысяч кубометров в сутки, а также проложат водопровод из Кадыковского карьера в Чернореченское водохранилище – это даст еще 15 тысяч кубических метров.

По мнению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, помощь военных позволит пройти сложный период без введения графика отключения воды в городе.

В целом ситуацию можно сравнить с началом коронавирусной эпидемии минувшей весной, когда точно так же военным строителям экстренно пришлось возводить госпитали по всей России.

«Сейчас в России очень популярна тема волонтеров. В этом смысле самыми главными волонтерами являются не те, кого пиарят по телевидению, в СМИ, а как раз Вооруженные силы. Армия всегда выступает в качестве основного локомотива в решении форс-мажорных задач. Это было в случаях с наводнениями в Сибири и на Дальнем Востоке, при устранении экологических катастроф на Севере, с освоением труднодоступных регионов. В этом смысле пример с водой в Крыму является ярким и положительным», – говорит военный эксперт Института стран СНГ Сергей Горбачев, капитан I ранга запаса.

«Судя по той информации, которой мы располагаем, именно военнослужащие стали основной ударной силой и с точки зрения личного состава, и с точки зрения технических средств, решения оперативных задач по выходу из этой кризисной ситуации. Я думаю, тот опыт, который имеют Вооруженные Силы, в составе которых есть трубопроводные войска, – этот опыт в Крыму еще пригодится, и свое слово военнослужащие еще скажут. Я думаю, в этой ситуации армия опровергла известную русскую поговорку, что незаменимых нет. Вот в этом случае армия является незаменимой», – заявил Горбачев.

Военные задействованы в Крыму еще и потому, что на полуострове помнят, как «буксовали» первые масштабные проекты, начатые после референдума 2014 года – бывшие украинские кадры попросту не умели работать в российских реалиях, тендеры срывались, или же победители конкурсов исчезали с бюджетными средствами, не выполнив контракты.

«К военным обращаются за помощью по одной простой причине – это внутренняя структура, по сути дела, государство в государстве, у которой меньше всего бюрократии в нашей стране. Военные выстраиваются, и все делают быстро без бумажной волокиты, поэтому они эффективны. Решение проблемы водообеспечения Крыма, естественно, будет. У нас любую проблему, если ее нужно решить, ее обязательно решают», – объясняет политолог Олег Матвейчев.

Военные привлечены в условиях необходимости безотлагательных мер для спасения Крыма, однако в перспективе полное решение проблемы украинской блокады предполагает множество рутинных мер – коммунальщикам придется заменять оставшиеся еще со времен СССР старые трубы, где при транспортировке из водохранилищ теряется под 40% воды. Нужно бурить новые скважины, строить опреснительные установки и т.п., говорит сенатор Сергей Цеков. По его прогнозу, мероприятия займут ближайшие два-три года.

«Военные свою задачу выполнили на сто процентов, причем, в кратчайшие сроки. А вообще, что касается комплексного решения водообеспечения, то, конечно, это не проблема военных», – отмечает сенатор.

«Уже неоднократно говорилось о том, что вся эта проблема должна решаться комплексно с привлечением большого числа самых разных специалистов… Безусловно, военные оказывают большую помощь, но это не задача военных, а задача всего управленческого аппарата», – соглашается кандидат географических наук Сергей Киселев.

Капраз Сергей Горбачев с иронией напоминает, что в арсенале ведомства Сергея Шойгу есть и такие «трубопроводные батальоны», что способны решить проблему блокады Крыма куда более радикальным способом – был бы приказ.

«У нас шуток много – есть и мемы про «пролив Путина» на американском континенте, танки Жукова в Португалии и так далее. В разные времена подобного рода вещи в полушутливой форме проявлялись. В данном случае проявляется не просто чувство юмора – имеется в виду, что наши Вооруженные Силы способны решить любую задачу», – напоминает Горбачев.