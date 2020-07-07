Российская месть Украине будет уничтожающей

07.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Если ВСУ рискнут ударить по России ракетами, то после ответа РФ Украина лишится государственности.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил военный эксперт Института Стран СНГ Владимир Евсеев, давая оценку последним угрозам командующего ВМСУ нанести удар по Севастополю ракетами «Нептун».

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«Противокорабельная ракета «Нептун» – дозвуковая, в отличие от тех сверхзвуковых ракет, которые используют наши береговые и корабельные ракетные комплексы. Такую дозвуковую ракету легко поразить средствами войсковой ПВО», – сказал Евсеев.

Он добавил, что характеристики этой ракеты в боевых условиях никогда не были подтверждены.

«Если украинское руководство, не дай бог, решится на нанесение удара из любого имеющегося у них боевого средства, то Россия не станет только лишь перехватывать ракеты. Она просто уничтожит пусковые установки. И не только их. Если предположить, что запуск «Нептуна» по нашей территории будет произведен с корабля «Гетман Сагайдачный», то мы будет иметь все основания для того, чтобы уничтожить этот корабль вместе со всеми ракетами, которые находятся на его борту», – говорит эксперт.

Он не исключает, что нанесение каких-то мелких ударов по российским берегам возможно.

«Но российский ответ в этом случае будет однозначным: удары будут уничтожающими. Все помнят предупреждение Путина о том, что в случае агрессии против России Украина может лишиться государственности», – напомнил собеседник издания.

Также, как сообщал «ПолитНавигатор», командующий ВМСУ Алексей Неижпапа заявил, что Украине нужно уничтожать российские корабли.