30.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Советский Союз в Афганистане строил школы, дороги, больницы, это образ «российской оккупации», он должен стать брендом.

Об этом в видеоблоге Татьяны Монтян заявил российский политолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина всегда будет бередить душу русского человека, потому что в нашей культуре случившееся семь лет назад – трагедия для большинства адекватных людей, и на уровне официальной риторики. У трагедии бывают акты: акт первый, акт второй, акт третий, и рано или поздно произведёт следующий акт с «оккупацией». Мне кажется, что нашу «оккупацию» нужно продвигать как бренд, потому что так оно и есть. Посмотрите, как было в Афганистане, как Советский Союз «оккупировал» Афганистан. Школы, дороги, инфраструктура. Мне кажется, что только так и можно победить в этой войне за умы», – сказал Уралов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Россия реализовала все возможные демократические процедуры, присоединив Крым, а население полуострова продемонстрировало «потрясающий энтузиазм», в то время как Запад откровенно пренебрег этими процедурами на Балканах.

Кроме того, раньше в Киеве заявили, что русофобские выступления с трибуны Верховной рады дорвавшихся до власти майданщиков после государственного переворота 2014 года сыграли в пользу воссоединения Крыма с Россией.