«Конченую Фарион» и Тягнибока обвинили в сдаче Крыма

28.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Русофобские выступления с трибуны Верховной рады дорвавшихся до власти майданщиков после государственного переворота 2014 года сыграли в пользу воссоединения Крыма с Россией.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявил украинский политолог и русофоб Максим Яли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«В Крыму, конечно, не 83 процента, но учитывая этнический состав, большинство выступало за отделение от Украины и присоединение к Российской Федерации», – сказал он.

По словам политолога, в том, что Крым «уплыл», украинские националисты виноваты не меньше, чем «агрессор».

«Вот почему я выступаю за то, чтобы эту конченую Фарион и Тягнибока, и всех, кто выскочили после победы майдана на трибуны Верховной рады Украины и начали кричать о языке и так далее, тем самым помогая Путину провести эту аннексию, привлекать тех, кто ответственны за эту аннексию здесь. После этого российское общественное мнение и крымчане побежали с криками: «Наших бьют», и у крымчан было сформировано соответствующее мнение», – страдает Яли.

Напомним, ранее Ирина Фарион заявила, что статья президента России Владимира Путина о единстве украинцев и русских – это фактическое объявление войны Украине.

Кроме того, раньше в Киеве провели социсследование, согласно которому 41 процент жителей Украины выразили согласие с утверждением Путина о единстве русских и украинцев.