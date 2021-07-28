28.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Крым, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русская Весна, Скандал, Украина
Просмотров:

«Конченую Фарион» и Тягнибока обвинили в сдаче Крыма

Новости УкраиныРусофобские выступления с трибуны Верховной рады дорвавшихся до власти майданщиков после государственного переворота 2014...

Русофобские выступления с трибуны Верховной рады дорвавшихся до власти майданщиков после государственного переворота 2014 года сыграли в пользу воссоединения Крыма с Россией.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявил украинский политолог и русофоб Максим Яли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«В Крыму, конечно, не 83 процента, но учитывая этнический состав, большинство выступало за отделение от Украины и присоединение к Российской Федерации», – сказал он.

По словам политолога, в том, что Крым «уплыл»,  украинские националисты виноваты не меньше, чем «агрессор».

«Вот почему я выступаю за то, чтобы эту конченую Фарион и Тягнибока, и всех, кто выскочили после победы майдана на трибуны Верховной рады Украины и начали кричать о языке и так далее, тем самым помогая Путину провести эту аннексию, привлекать тех, кто ответственны за эту аннексию здесь.

После этого российское общественное мнение и крымчане побежали с криками: «Наших бьют», и у крымчан было сформировано соответствующее мнение», – страдает Яли.



Напомним, ранее Ирина Фарион заявила, что статья президента России Владимира Путина о единстве украинцев и русских – это фактическое объявление войны Украине.

Кроме того, раньше в Киеве провели социсследование, согласно которому 41 процент жителей     Украины выразили согласие с утверждением Путина о единстве русских и украинцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть