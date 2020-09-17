Российская соцсеть до чертиков напугала украинское министерство

17.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Министерство культуры и информполитики Украины собралось обратиться в Apple и Google с требованием запретить приложение российской компании «ВКонтакте» для скачивания украинским пользователям.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультинформа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Причиной стало то, что обновленная прокси мобильного приложения «ВКонтакте» позволяет обойти блокировку этой соцсети на территории Украины.

«Традиционные пики активности российских спецслужб приходятся на важные события в общественно-политической жизни Украины. Сейчас – это местные выборы, которые вполне вероятно могут стать объектом информационного воздействия с помощью таких ресурсов, как «ВКонтакте».

Всем нам следует помнить, что информационное противостояние продолжается – в то время, когда «ВКонтакте» работает над своим «присутствием» в Украине, соответствующие украинские структуры постоянно работают, чтобы предотвратить это.

Так, среди прочего, министерство готовит обращение к основным провайдерам программного обеспечения (Apple, Google и другие) с требованием изъять мобильное приложение «ВКонтакте» из перечня доступных загрузок для украинских пользователей. Хотим напомнить, что с 2014 года спецслужбы РФ активно используют «ВКонтакте» для распространения дезинформации и манипулирования общественным мнением, а также для сбора персональных данных и личной информации украинцев.

Именно поэтому министерство поддерживает санкции против «ВКонтакте» и ряда других российских IT-платформ, которые позволили, как минимум, вдвое снизить долю украинских пользователей, а некоторые ресурсы практически полностью исчезли из нашего информпространства благодаря блокированию», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что друг Владимира Зеленского – глава СБУ Иван Баканов внёс в Совбез Украины предложение продлить запрет российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» еще на три года.

Украинский интернет-аналитик Сергей Стуканов заявил, что властям нельзя идти на отмену блокировки российских соцсетей, поскольку это будет означать начало разблокировки других информационных ресурсов, в том числе российского телевидения.