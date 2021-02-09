Российская вакцина производит международный фурор

09.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия совершает, возможно, самый существенный научный прорыв с советских времен.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что когда Россия объявила, что первой в мире создала антиковидную вакцину, западные СМИ «разразились презрительным смехом».

«Громом среди ясного неба стала статья в самом престижном мировом медицинском журнале The Lancet. Он опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V». Оказалось, ее эффективность составляет 91,6%, а среди людей старше 60 лет – 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации были обнаружены у 98% добровольцев. Западные вакцины эти показатели превзойти не смогли. Мало того: российский препарат – гораздо дешевле и проще в обращении. «Спутник V» можно хранить при температуре -20 градусов, а, например, для Pfizer нужно -70», – подчеркивает газета.

После этого, обращает внимание автор публикации, тон западных СМИ резко поменялся.

«Американское агентство Bloomberg признало, что «Россия совершила, возможно, самый существенный научный прорыв с советских времен, представив первую в мире вакцину против коронавируса нового типа». Компания AstraZeneca (вакцина которой вызвала массу побочных эффектов) договорилась с разработчиком «Спутника V» – российским Центром Гамалеи – о начале совместных испытаний двух препаратов. Увидев это, многие страны «выстроились в очередь» за нашей вакциной. Сейчас ее одобрили уже свыше 20 государств, в том числе член Евросоюза Венгрия. Вот-вот к ним присоединятся Индия и Бразилия», – продолжает издание.

Затем пришла очередь политиков. Так, главный эпидемиолог США Энтони Фаучи назвал «Спутник V» вкладом в защиту человечества, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать российскую вакцину, а канцлер Австрии Себастьян Курц говорит, что готов привиться произведенным в РФ препаратом.

«Словом, «Спутник V» произвел не меньший фурор в мире, чем первый советский спутник, запущенный в космос. Ведь наша вакцина поможет спасти миллионы жизней, оставив в сердцах людей чувство благодарности к России», – резюмирует издание.

Примечательно, что эффективность российской вакцины признали на Украине, но при этом отказываются от ее использования как «вражеского» препарата.

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