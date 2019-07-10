10.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Туризм
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Российские авиакомпании «ломят» цены за чартер для детей из Иркутской области

Российские авиакомпании «ломят» цены за чартер для детей из пострадавшей от сильнейшего наводнения Иркутской области.

Об этом в своем блоге пишет политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, губернатор-коммунист Сергей Левченко добился бесплатного оздоровления детей в одном из крымских санаториев, но столкнулся с проблемой логистики.

«Из последнего – договорился, что «Сбербанк» примет в своём крымском санатории 176 детишек из пострадавших семей, осталось их туда доставить: но авиакомпании – словно московские таксисты – ломят цены на чартер, предлагая в одну сторону самолёт за 5(!) миллионов руб. Хотят заработать на детишках. Я стал свидетелем неприятного разговора губернатора с руководителем одной из них.
Вот как заставить частников и бизнес проявлять эмпатию в кризисных ситуациях? Какие меры воздействия использовать? Возможен ли тот же самый Госплан, но в добровольном порядке социальной ответственности частного бизнеса? Пока ответ, скорее, отрицательный. Хотя наверное такая культура должна сформироваться не за один день», – пишет Бондаренко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что противники губернатора Иркутской области Сергея Левченко пытаются сыграть на катастрофе с наводнением, случившейся в регионе, и очернить его работу.

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