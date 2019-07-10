Российские авиакомпании «ломят» цены за чартер для детей из Иркутской области

10.07.2019, Москва, Елена Острякова

Российские авиакомпании «ломят» цены за чартер для детей из пострадавшей от сильнейшего наводнения Иркутской области.

Об этом в своем блоге пишет политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, губернатор-коммунист Сергей Левченко добился бесплатного оздоровления детей в одном из крымских санаториев, но столкнулся с проблемой логистики.

«Из последнего – договорился, что «Сбербанк» примет в своём крымском санатории 176 детишек из пострадавших семей, осталось их туда доставить: но авиакомпании – словно московские таксисты – ломят цены на чартер, предлагая в одну сторону самолёт за 5(!) миллионов руб. Хотят заработать на детишках. Я стал свидетелем неприятного разговора губернатора с руководителем одной из них.

Вот как заставить частников и бизнес проявлять эмпатию в кризисных ситуациях? Какие меры воздействия использовать? Возможен ли тот же самый Госплан, но в добровольном порядке социальной ответственности частного бизнеса? Пока ответ, скорее, отрицательный. Хотя наверное такая культура должна сформироваться не за один день», – пишет Бондаренко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что противники губернатора Иркутской области Сергея Левченко пытаются сыграть на катастрофе с наводнением, случившейся в регионе, и очернить его работу.