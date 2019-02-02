Российские либералы заклеймили позором Бабченко

02.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Российские либералы дали гневную отповедь Аркадию Бабченко, перебравшемуся на Украину, где он теперь обслуживает Петра Порошенко и стыдит оставшихся в Москве коллег за нерешительность.

Так, советский диссидент, такой же либерал Александр Подрабинек опубликовал ответ в блоге Бабченко, где заявил, что мнение беглеца никого не интересует в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ваши пафосные рассуждения можно было бы принять за чистую монету, когда бы мы не знали, что вы дважды участвовали в войне против Чечни, служили добровольцем-контрактником, командовали минометным расчетом и убивали во славу Путина неповинных людей, сражавшихся за свою свободу.

Потом, уже на гражданке, струсив при первом же намеке на чекистскую опасность, вы бежали из страны, чтобы в безопасном далеке занять позу высокоморального обличителя. Теперь, как подлинный неофит, вы пытаетесь стать асом шовинистической пропаганды, чтобы установить побольше дистанцию между своим прошлым и настоящим, чтобы никто не подумал, что вы были сознательным путинским пехотинцем.

Поэтому мнение Бабченко здесь мало кого интересует. Ценность ваших слов давно и безнадежно девальвирована. За всеми вашими наскоками на Россию как на страну и на русских как на нацию, просвечивает ваша несостоятельность и позорное прошлое. Обратите свой обличительный пафос сначала на себя, а уж потом ройте могилы другим», – написал Подрабинек.

В ответ на это Бабченко попытался оправдаться, что оба раза на Чеченскую войну отправлялся вынуждено и виноват в этом не он, а такие, как Подрабинек.

«Упрекать восемнадцатилетнего солдата рабской призывной армии в том, что он отправился на войну, это примерно, как упрекать политзаключенного Подрабинека в том, что отправился в пермские лагеря вырубать заповедную тайгу. «Ваши пафосные рассуждения можно было бы принять за чистую монету, если бы мы не знали, что вы дважды уничтожали экологию России в ГУЛАГе». Примерно одного уровня претензии, Александр. Это вы мне передали такую страну, в которой меня взяли за шкирку, посадили на броню, и, не спрашивая моего согласия, отправили куда-то воевать во славу Империи. Не красит.

Добровольцем-контрактником я служил именно потому, что это вы оставили мне такую страну, в которой вчерашние солдаты нахрен никому были не нужны. Это вы оставили мне такую страну, в которой вы берете детей из-под мамкиной юбки, кидаете их в месиво, а потом просто забываете про них. Спивайтесь, становитесь наркоманами, ложитесь в психушки. Реабилитация? ПТСР? Психологическая помощь?

Зачем. Впрочем, про это снято уже масса фильмом и написана масса книг. Не буду растекаться мыслью по древу. У меня был клинический случай. В двадцать лет вернулся с войны, которую возненавидел, не нашел места в мирной жизни, которую возненавидел тоже, два года бухал, затем уехал обратно. Спасибо за помощь! Но проще, конечно, встать в позу праведника и обвинить во всем тех, кого вы туда и посылали против их воли», – написал Бабченко в своем блоге.

Ранее бежавшие в Киев из Москвы Аркадий Бабченко и Айдер Муждабаев, периодически критикующие российскую либеральную тусовку за соглашательство и отказ безоговорочно поддерживать украинскую трактовку событий, разругались со своими идеологическими соратниками. На Украине же их посчитали «порохоботами», обслуживающими Порошенко для получения убежища.