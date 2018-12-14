Из жизни насекомых: Муждабаев и Бабченко разругались с Шендеровичем

14.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Бежавшие в Киев из Москвы Аркадий Бабченко и Айдер Муждабаев, периодически критикующие российскую либеральную тусовку за соглашательство и отказ безоговорочно поддерживать украинскую трактовку событий, разругались со своими идеологическими соратниками.

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Выносить обвинения в недостаточном радикализме оказалось не под силу либералу Виктору Шендеровичу, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Такую реакцию Шендеровича вызвали оскорбления Бабченко в адрес видных российских либералов.

«Аркадий, – если Акунин, Светова, Турова, Алешковский и Федермессер – лизоблюдская бл…два, то я, видимо, тоже.

Ваш безукоризненный товарищ Айдер (в прошлом многолетний заместитель Павла Гусева) уже аттестовал меня говном, так позвольте присоединиться к их столь симпатичной мне бл..ве – и попрощаться наконец с вами. Даже у моей толерантности есть предел», – заявил Шендерович.

В свою очередь, Бабченко обвинил оппозиционера в работе на провластную линию: «Вы сейчас вплотную подошли к рубикону, Виктор Анатольевич. Даже не то, что подошли. Вы сейчас балансируете на самом краешке баррикады, по одну сторону которой Скабеева, по другую – фанатик… Вам ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР, Виктор Анатольевич. И уже без полутонов. Без тонкостей и нюансов. Либо там с говнометом. Либо тут с фанатиком».

«Я пытался говорить это Виктору Анатольевичу раньше, но он, увы, непробиваем. Думает устоять на краешке. В белом костюме среди дерьма. Наивно. Для человека, который в остальном — абсолютно трезвый вроде бы. Или уже московский синдром. Но это уже не так важно, русский рейх этот засосет всех», – поддакивает Муждабаев.