09.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Переброшенные в Ростовскую область подразделения ВС РФ готовы повторить подвиг своих предков и освободить Украину от фашистов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Ростовской области находится 58-я армия, которая имеет опыт принуждения к миру Грузии в 2008 году. Кроме того, сюда переброшена 20-я общевойсковая армия, также на позиции выведены Таманская мотострелковая и Кантемировская танковая дивизии, которые сведены в первую оперативную армию.

Кроме того, в Ростовскую область переброшена 8-я общевойсковая армия, которой непосредственно подчинены два армейских корпуса ДНР и ЛНР. 8-я общевойсковая армия является гвардейской – за освобождение Донбасса, Запорожья, Одессы от фашистской оккупации. Сейчас они готовы повторить свой подвиг», – сказал Марков.

Напомним, ранее в Москва заявили, что на Украине мечтают о планах военной победы над ЛДНР, но опасаются вмешательства российской армии.