Российские ПТРК «Корнет» усилят сербскую бронетехнику

27.12.2021  08:57 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сербия


Министр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что противотанковые ракеты «Корнет», поставленные из России, будут установлены на сербские боевые машины «Милош» и другие бронетранспортеры Войска Сербии.

Об этом министр рассказал в эфире ТВ «Пинк», передает «ПолитНавигатора».

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что противотанковые ракеты «Корнет», поставленные из России, будут...

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«Вы скоро увидите их в тех наших частях, которые определил Генеральный штаб, – сказал Стефанович. – По большей части они будут установлены на наших машинах, в первую очередь на «Милоше», но также и на некоторых других бронетранспортерах, что на самом деле придаст армии новые возможности и сделает наших солдат еще более эффективными в защите страны».

Как объяснил министр обороны Сербии, «теперь нет танка или бронетранспортера, которые могли бы нам угрожать, и с помощью подобных систем мы может дать предельно адекватный ответ».

Напомним, что о том, что Сербия получит эти противотанковые комплексы из России, президент страны Александр Вучич сказал сразу же после недавней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

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