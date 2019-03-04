Российские СМИ начали «лепить» из Тимошенко и Зеленского новых «партнеров»

04.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Российская газета «Известия» сегодня опубликовала материал, где утверждается, будто бы Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко занимают более вменяемую позицию по сравнению с Петром Порошенко и готовы к переговорам с РФ «о нормализации отношений» в случае победы на выборах.

«Владимир Зеленский заявил об этом публично», – указывают «Известия», забывая, что в том же заявлении ставленник Игоря Коломойского озвучил тезисы по конфликту в Донбассе, идентичные тем, что эксплуатируют украинские националисты. Зеленский заявил, что речь идет не о гражданском конфликте, а о войне с Россией, и никакие компромиссы с Москвой, затрагивающие суверенитет Украины, невозможны.

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Газета также цитирует неназванные источники в партии Юлии Тимошенко. «Украина должна идти европейским путем. Но без налаживания нормальных отношений с Россией это не удастся», – сказал один.

«Выравнивание отношений с Москвой без сдачи украинского суверенитета и территориальных уступок крайне важно для конечной цели – вливания в Европу», – добавил другой.

Таким образом, представители Тимошенко повторяют тезисы о невозможности признания Крыма российским и учета итогов референдума в Донбассе.

Накануне Андрей Сенченко, возглавляющий «военный кабинет» в партии Тимошенко, заявил,что после ее победы Киев будет осуществлять наступательную политику в отношении Крыма и Донбасса.

«Надо быть полностью готовыми к смене власти для того, чтобы во всех направлениях – и с точки зрения укрепления армии, и с точки зрения наступления на дипломатическом, юридическом, информационном фронтах – надо быть готовыми идти в наступление в первую минуты после смены власти», – сказал он