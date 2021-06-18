Российские спецслужбы лишили Украину артиллерийских снарядов – «свидомый» эксперт

Российские спецслужбы лишили Украину артиллерийских снарядов – «свидомый» экспертНовости Украины
Все украинские военные арсеналы с боеприпасами к крупнокалиберной артиллерии якобы были заблаговременно уничтожены Россией – точно так же, как соответствующие склады в Чехии и Болгарии.
Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости
«Вопрос в том, что Украине уже нечем воевать. При Порошенко взорвали пять стратегических арсеналов – больше миллиона тон. И удивительным образом подорвали те арсеналы, на которых хранились ракеты и 152-мм снаряды, для гаубиц – основная военная сила и мощность осуществляется именно этим калибром, для поддержки сухопутных войск, обороны и наступления. А у нас их нет.
Более того, российская разведка несколько лет назад почистила те арсеналы, которые были у наших соседей – Чехия, Болгария и так далее. Они заблаговременно предусмотрели, что они подорвут украинские арсеналы, поэтому нужно сделать так, чтобы у Украины не было где взять стратегические боеприпасы. А у нас хоть один патронный завод за семь лет войны построили? Нет», – грустно резюмировал Перепелица.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что вся номенклатура боеприпасов в украинской армии дефицитная, а срок эксплуатации снарядов подошел к концу.
Также Украине нечем прикрыть свои города в случае, если по ним будет нанесен ракетный удар.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.