Российские спецслужбы лишили Украину артиллерийских снарядов – «свидомый» эксперт

18.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Все украинские военные арсеналы с боеприпасами к крупнокалиберной артиллерии якобы были заблаговременно уничтожены Россией – точно так же, как соответствующие склады в Чехии и Болгарии.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос в том, что Украине уже нечем воевать. При Порошенко взорвали пять стратегических арсеналов – больше миллиона тон. И удивительным образом подорвали те арсеналы, на которых хранились ракеты и 152-мм снаряды, для гаубиц – основная военная сила и мощность осуществляется именно этим калибром, для поддержки сухопутных войск, обороны и наступления. А у нас их нет.

Более того, российская разведка несколько лет назад почистила те арсеналы, которые были у наших соседей – Чехия, Болгария и так далее. Они заблаговременно предусмотрели, что они подорвут украинские арсеналы, поэтому нужно сделать так, чтобы у Украины не было где взять стратегические боеприпасы. А у нас хоть один патронный завод за семь лет войны построили? Нет», – грустно резюмировал Перепелица.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что вся номенклатура боеприпасов в украинской армии дефицитная, а срок эксплуатации снарядов подошел к концу.

Также Украине нечем прикрыть свои города в случае, если по ним будет нанесен ракетный удар.