Российский генерал: «Теперь роль ОДКБ резко возрастет»

16.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты фактически позорно бежали из Афганистана.

Такое мнение передает корреспондент «ПолитНавигатора» в опубликованном «Комсомольской правде интервью» высказал экс-глава МВД России, бывший вице-премьер генерал армии Анатолий Куликов.

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«И сейчас мы наблюдаем массовое, позорное бегство США из Афганистана, которое вызвало даже критику внутри Соединенных Штатов. В частности, Трамп заявляет о том, что – я же вам передал план поэтапного, целесообразного вывода без тяжелых последствий – и для Афганистана, и для Соединенных Штатов. Но Байден же не воспользовался этим планом, говорит Трамп. И, действительно, я думаю, что США очень много потеряли, так скажем, упали в глазах ближневосточных и средневосточных своих партнеров. И это не есть хорошо», – отметил Куликов.

Также у него поинтересовались, какими должны быть шаги России в сложившейся ситуации.

«Конечно же, мы должны укреплять свои южные рубежи. Если, допустим, Узбекистан, Туркмения, с кем граничит Афганистан, – они имеют относительно хорошо обученные, подготовленные вооруженные силы, наиболее слабым звеном здесь, мне кажется, можно считать Таджикистан. Но там наша база. И, конечно, надо ее укреплять. Несмотря на обещания талибов, так скажем, – не трогать, не переходить границу. Но, как говорится, бронепоезд должен стоять на запасном пути – в готовности», – считает генерал.

«Я не думаю, что талибы тут же начнут дальше развивать свое наступление на центральные азиатские республики, так скажем, наших союзников. Но все же… Вопросов много и для ОДКБ. Я думаю, что и роль ОДКБ сейчас резко возрастет, с точки зрения своего практического влияния – как военно-технического, так и военно-политического характера», – резюмировал Куликов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты объяснили стремительную победу талибов тайными договоренностями с США.

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