Эксперты объясняют успех талибов тайными договоренностями с американцами

Стремительный захват власти в Афганистане талибами объясняется негласными договоренностями с США, войска которых покидают эту старну после 20-летней оккупации.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят политические эксперты, опрошенные «Коммерсантом».

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«Стремительное падение афганского правительства, президента и системы власти Афганистана, судя по всему, стало результатом негласных договоренностей между США с одной стороны и талибами и Пакистаном — с другой. Наличие таких договоренностей объясняет многие странности последних недель и дней: сдачу почти без боя талибам сначала почти 200 сельских уездов, затем 30 афганских городов и, наконец, Кабула. В том же ряду — внезапный отказ США от ранее обещанной воздушной поддержки афганских силовиков на поле боя», – сказал директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.

По его мнению, новая стратегия США заключается в том, чтобы завершить пребывание в Афганистане, сделав «смотрящим» над этим государством своего ключевого союзника в Южной Азии — Пакистан.

Эксперт обращает внимание на предполагаемое назначение гражданина США генерала Али Джалали на пост главы временной переходной администрации в Кабуле, что может служить еще одним подтверждением факта американо-пакистано-талибской сделки. Отмечается, что фигура Джалали позитивно воспринимается Исламабадом, который, судя по всему, и убедил талибов согласиться на такое назначение.

«Столь быстрое переформатирование власти в Афганистане не только разрушает институты прежней республиканской системы, сформированной в стране за последние два десятилетия по западной модели, но и обнуляет планы создания коалиционного инклюзивного правительства, делая нереализуемой главную задачу, которая официально провозглашалась дипломатией последних месяцев. Остается понять, что от «афганской сделки» США, талибов и Пакистана может получить Россия. Новая кабульская администрация только создается, и трудно сказать, насколько она будет наполнена друзьями Кремля и сколь влиятельными они окажутся в будущей конфигурации афганской власти», — резюмирует Серенко.

А генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов полагает, что внезапный отказ администрации США в военной помощи правительству Гани и решение не наносить авиаудары по талибам могут свидетельствовать о двух вещах.

«Можно рассуждать либо о существовании тайной сделки Вашингтона с талибами и стоящим за их спиной Пакистаном, либо о недееспособности команды президента Байдена», — говорит политолог.