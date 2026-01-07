Российский генерал: Я всегда говорил, что Трамп – мразь

Максим Столяров.  
07.01.2026 23:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 570
 
Дзен, Политика, Россия, США


В ближайшие пару десятилетий никакого мира с Западом у России не будет, поэтому пора перекрывать судоходство противника в Чёрном море и на Балтике.

Об этом в интервью военному эксперту Владиславу Шурыгину заявил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшие пару десятилетий никакого мира с Западом у России не будет, поэтому пора...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп просто от эйфории сошел с ума. Я всегда говорил, что Трамп – мразь конченая, елки-палки. И на сегодняшний день нас в очередной раз пытались что? Обмануть.

То есть, никакого мира у нас в ближайшем перспективе не то, что не получается. Нам надо за него еще бороться и бороться. Ну, в принципе, Верховный про это говорил – 20 лет, которые нам предстоит прожить намного более тяжело, чем те, которые прожили», – сказал Гурулев.

«Сегодня нужны ответы конкретные. Причем предельно понятные. Если мы перекрываем Черное море, то мы его перекрываем, чтобы ничего не ездило. Если нам перекрывают Балтику, мы не даем тоже ходить, там вообще ползать ничего не должно.

Но это будет коллапс, потому что в Западной Европе и Восточной ничего нет. Ни энергоносителей, ничего. Все привозное на 90%. У них будет экономический коллапс.

А мы в состоянии это сделать, этого не надо бояться. И об этом самое главное – надо не просто говорить, а делать. Вот ключевое слово на сегодня: делать», – сказал депутат.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить