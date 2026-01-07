Российский генерал: Я всегда говорил, что Трамп – мразь
В ближайшие пару десятилетий никакого мира с Западом у России не будет, поэтому пора перекрывать судоходство противника в Чёрном море и на Балтике.
Об этом в интервью военному эксперту Владиславу Шурыгину заявил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп просто от эйфории сошел с ума. Я всегда говорил, что Трамп – мразь конченая, елки-палки. И на сегодняшний день нас в очередной раз пытались что? Обмануть.
То есть, никакого мира у нас в ближайшем перспективе не то, что не получается. Нам надо за него еще бороться и бороться. Ну, в принципе, Верховный про это говорил – 20 лет, которые нам предстоит прожить намного более тяжело, чем те, которые прожили», – сказал Гурулев.
«Сегодня нужны ответы конкретные. Причем предельно понятные. Если мы перекрываем Черное море, то мы его перекрываем, чтобы ничего не ездило. Если нам перекрывают Балтику, мы не даем тоже ходить, там вообще ползать ничего не должно.
Но это будет коллапс, потому что в Западной Европе и Восточной ничего нет. Ни энергоносителей, ничего. Все привозное на 90%. У них будет экономический коллапс.
А мы в состоянии это сделать, этого не надо бояться. И об этом самое главное – надо не просто говорить, а делать. Вот ключевое слово на сегодня: делать», – сказал депутат.
