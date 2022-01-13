Российский министр обещает миллион за третьего ребенка на Дальнем Востоке
Уже в этом году в регионах российского Дальнего Востока будут реализованы новые меры по стимулированию рождаемости.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
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У него поинтересовались, когда заработают соответствующие инициативы, озвученные в ходе ВЭФ-2021.
«Рассчитываем, что в 2022 году некоторые из них уже будут реализованы в части регионов ДФО, если не во всех», – сказал министр.
«Предлагаем давать миллион рублей за третьего ребенка. Сначала обкатаем эту ключевую меру в качестве «пилота» на части территории Дальнего Востока, в случае успеха распространим на весь ДФО», – резюмировал Чекунков.
Как сообщал «ПолитНавигатор», РДЖ поставила рекорд, удвоив объем перевозок на Дальний Восток.
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