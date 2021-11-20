Крупный российский олигарх призвал готовиться к войне на Дальнем Востоке

Российский бизнесмен Олег Дерипаска полагает, что война наиболее вероятна не на западных, а на восточных рубежах России. Об этом олигарх написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наверное, разумно было бы, оценив реальные риски, честно сказать: у нас нет риска получить серьезные проблемы на западном направлении – у нас серьезный риск оказаться не готовыми к масштабным конфликтам, которые уже в ближайшие 3-4 года могут быть развязаны в Азии и в Тихом океане.

И только серьезные изменения в выборе текущих приоритетов для России, подготовка новой Стратегии развития Восточной Сибири и Дальнего Востока, которая обеспечит за счет совместных усилий государства и бизнеса привлечение значительных финансовых ресурсов (не менее 50% ВВП РФ), развитие инфраструктуры этих регионов, создание перерабатывающих производств на базе добываемого здесь сырья (включая сельское хозяйство), развитие логистики и, самое главное, обеспечение привлекательных условий для переселения 5-6 млн человек для обеспечения реализации этих проектов — позволят подготовиться к такому развитию событий»,- написал Дерипаска.