Российский полковник: Трамп ведёт себя как Гитлер в 39-м

Максим Столяров.  
09.01.2026 15:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 526
 
Дзен, Политика, Россия, США


Пиратский захват танкера «Маринера» стал прецедентом, после которого европейские страны начнут смелее атаковать «теневой флот».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пиратский захват танкера «Маринера» стал прецедентом, после которого европейские страны начнут смелее атаковать «теневой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что этот дурной пример может быть прикладным уроком для остальных. Я почти уверен, что они подобную операцию где-нибудь близко к собственным берегам, и подальше от Калининграда с российскими самолётами», – сказал Песке.

Военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков сравнил агрессивную политику администрации Трампа с действиями Гитлера.

«Если сейчас они, руководство США, будут претендовать на Гренландию – это один в один повторяет 1938-1939 год, когда сначала была Австрия, потом раздел Чехословакии, помните всю эту историю.

Вот, укладывают дорожку агрессору для того, чтобы он претензии на мировое господство», – возмутился эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить