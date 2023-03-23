Российский посол не верит в поставки сербского оружия на Украину

Олег Кравцов.  
23.03.2023 10:19
  (Мск) , Москва
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Санкции, Сербия


В правительстве Сербии якобы есть консенсус по поводу отказа в присоединении к антироссийским санкциям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко, сказавший, что он не верит в поставки сербского оружия Украине, о чем ранее была информация в СМИ.

В правительстве Сербии якобы есть консенсус по поводу отказа в присоединении к антироссийским санкциям....

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«Опираюсь на официальные комментарии Белграда, которые были сделаны, причем сразу. Конечно, тема затрагивалась и в наших беседах с сербским руководством. На основании услышанного можно заключить, что Белград соблюдает обязательства: не продает оружие и требует, чтобы его перепродажа получателями согласовывалась с Сербией. Данных, опровергающих заявления Белграда, нет», – заявил посол в интервью «Известиям».

Прокомментировал он и призыв сербского министра экономики Раде Басты присоединиться к антироссийским санкциям.

«Что касается заявления министра экономики, поддержки и развития оно не получило. Более того, реакция на него показала, что есть консолидация в правительстве и шире касательно неприятия западных санкций. Было подчеркнуто на высоком уровне, что это его личное мнение, которое никак не означает корректировки линии правительства. Так что в данном случае я не считаю нужным и оправданным как-то драматизировать», – резюмировал Боцан-Харченко.

При этом президент Сербии Александр Вучич, как сообщал «ПолитНавигатор», заявил, что Белграду все же придется ввести санкции против РФ.

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