Российский посол не верит в поставки сербского оружия на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В правительстве Сербии якобы есть консенсус по поводу отказа в присоединении к антироссийским санкциям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко, сказавший, что он не верит в поставки сербского оружия Украине, о чем ранее была информация в СМИ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Опираюсь на официальные комментарии Белграда, которые были сделаны, причем сразу. Конечно, тема затрагивалась и в наших беседах с сербским руководством. На основании услышанного можно заключить, что Белград соблюдает обязательства: не продает оружие и требует, чтобы его перепродажа получателями согласовывалась с Сербией. Данных, опровергающих заявления Белграда, нет», – заявил посол в интервью «Известиям».

Прокомментировал он и призыв сербского министра экономики Раде Басты присоединиться к антироссийским санкциям.

«Что касается заявления министра экономики, поддержки и развития оно не получило. Более того, реакция на него показала, что есть консолидация в правительстве и шире касательно неприятия западных санкций. Было подчеркнуто на высоком уровне, что это его личное мнение, которое никак не означает корректировки линии правительства. Так что в данном случае я не считаю нужным и оправданным как-то драматизировать», – резюмировал Боцан-Харченко.

При этом президент Сербии Александр Вучич, как сообщал «ПолитНавигатор», заявил, что Белграду все же придется ввести санкции против РФ.