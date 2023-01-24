Российский промышленник: Почему мы продолжаем платить Украине за транзит?

Владимир Гладков.  
24.01.2023 09:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 474
 
Дзен, Нефть, Россия, Украина


Население России, поддерживающее армию и собирающее помощь для участников спецоперации, с недоумением воспринимает сообщения о сохранении экономических отношений с Украиной.

Об этом в эфире телеканала «Спец» заявил директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Население России, поддерживающее армию и собирающее помощь для участников спецоперации, с недоумением воспринимает сообщения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Как народ должен реагировать на то, что он собирает деньги для армии, а у вас поставки нефти через Украину, по трубе «Дружба», увеличились на семь процентов? Народ как-то должен реагировать, объясните ему, зачем это сделано. Все ведь прекрасно понимают, что танки – это и дизельное топливо, и масла.

С одной стороны, мы слышим, что поляки – люди нехорошие, зачем-то строят для себя сервисные центры по ремонту танков «Леопард», которые в ближайшее время должны поступить. А у нас в этот момент закрывается и уходит с молотка ремонтный бронетанковый завод в Энгельсе. Цена продажи – 245 миллионов», – возмутился Боглаев.

Он подчеркнул, что российском руководству необходимо комментировать такие острые моменты.

«Если эту информацию вы выкладываете в информационном пространстве, то сопровождайте её какими-то комментариями. Потому что комментарии, которые рождаются у меня по факту этой информации, не очень позитивные. Конечно, давайте говорить и о том, где у нас что удаётся, о позитиве», – добавил директор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть