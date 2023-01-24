Российский промышленник: Почему мы продолжаем платить Украине за транзит?

Население России, поддерживающее армию и собирающее помощь для участников спецоперации, с недоумением воспринимает сообщения о сохранении экономических отношений с Украиной.

Об этом в эфире телеканала «Спец» заявил директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как народ должен реагировать на то, что он собирает деньги для армии, а у вас поставки нефти через Украину, по трубе «Дружба», увеличились на семь процентов? Народ как-то должен реагировать, объясните ему, зачем это сделано. Все ведь прекрасно понимают, что танки – это и дизельное топливо, и масла.

С одной стороны, мы слышим, что поляки – люди нехорошие, зачем-то строят для себя сервисные центры по ремонту танков «Леопард», которые в ближайшее время должны поступить. А у нас в этот момент закрывается и уходит с молотка ремонтный бронетанковый завод в Энгельсе. Цена продажи – 245 миллионов», – возмутился Боглаев.