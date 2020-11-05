Российский радиоведущий осудил присвоение имени Черномырдина ледоколу

05.11.2020, Москва, Михаил Рябов

Российский радиоведущий Сергей Мардан присоединился к резкой критике решения о присвоении имени бывшего премьера и экс-посла РФ в Киеве Виктора Черномырдина введенному на днях в строй новому российскому ледоколу.

Ранее наименование корабля в честь Черномырдина осудил участник ополчения Донбасса Игорь Друзь.

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«Присвоение имени Черномырдина линейному ледоколу – событие необъяснимое, нелогичное и больше всего напоминает переименование ледокола «Арктика» в «Брежнев» в 1982 году и последующее переименование обратно в «Арктику» в 1986 –м.

Черномырдин – это человек, который ни дня в своей жизни не работал в бизнесе, но умер миллиардером.

Черномырдин – это «отец» залоговых аукционов. Лучше него никто не знал, что из себя представляет российский ТЭК.

Черномырдин – довел российскую экономику до дефолта 1998 года.

Черномырдин – действительно, создатель «Газпрома». К 2000 году он контролировал 16% монополии, которые ему пришлось отдать чтобы не повторить судьбу Якова Голдовского.

Черномырдин – это «я слушаю тебя, Шамиль Басаев». Символ позора, бессилия и предательства. Крестный отец Хасавюрта

Черномырдин – это отец украинской катастрофы. Человек лично ответственный за первый Майдан, отцы которого спустя десять лет возглавили – второй.

Черномырдин – действительно достойный член пантеона мерзавцев. Я бы на Новодевичьем для них специальную аллейку сразу выделил – Ельцин, Гайдар, Черномырдин. Чтобы других людей не оскорблять таким соседством», – отмечает Мардан в своём блоге.