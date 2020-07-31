Российскую армию готовят к подавлению вооруженных провокаций Украины

31.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Вооруженные силы и военно-морской флот Российской Федерации расценивают Украину как угрозу и проводят соответствующие учения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Минобороны сообщило о военных действиях морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) на полигоне Опук в районе Феодосии. В Краснодарском крае вводные получили военные железнодорожники, на полигоне боевой подготовки Железный Рог боевое мастерство оттачивают расчеты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион». В Черном море фрегат «Адмирал Эссен» провел плановое двустороннее учение с противокорабельным ракетным комплексом шахтного базирования «Утес», – отмечается в публикации.

Кроме того, указывается, что недалеко от границы с Украиной в море отрабатывают различные учебно-боевые задачи более 20 боевых кораблей ЧФ.

«Киев, к сожалению, позиционирует Россию как страну-агрессора и потенциального противника. И военные маневры на юге, которые проводит Москва, не носят абстрактного характера. У российских военных учений там есть конкретные цели. В том числе и связанные с военными угрозами, которые исходят с юго-западного направления», – сказал изданию председатель совета директоров Национальной ассоциации офицеров запаса «Мегапир» генерал-майор Владимир Богатырев.

Впрочем, он полагает, что масштабная военная агрессия против РФ со стороны Украины сейчас невозможна в силу объективных причин, «однако провокации и не спровоцированные Россией локальные вооруженные конфликты могут быть, так как украинская сторона не в полной мере контролирует вооруженные формирования на своей территории».

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинцы намерены уничтожать катера ФСБ американскими ракетами.

Кроме того, командование ВМСУ пригрозило ракетным ударом по российскому Севастополю.