Российскую армию готовят к подавлению вооруженных провокаций Украины
Вооруженные силы и военно-морской флот Российской Федерации расценивают Украину как угрозу и проводят соответствующие учения.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Минобороны сообщило о военных действиях морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) на полигоне Опук в районе Феодосии. В Краснодарском крае вводные получили военные железнодорожники, на полигоне боевой подготовки Железный Рог боевое мастерство оттачивают расчеты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион». В Черном море фрегат «Адмирал Эссен» провел плановое двустороннее учение с противокорабельным ракетным комплексом шахтного базирования «Утес», – отмечается в публикации.
Кроме того, указывается, что недалеко от границы с Украиной в море отрабатывают различные учебно-боевые задачи более 20 боевых кораблей ЧФ.
«Киев, к сожалению, позиционирует Россию как страну-агрессора и потенциального противника. И военные маневры на юге, которые проводит Москва, не носят абстрактного характера. У российских военных учений там есть конкретные цели. В том числе и связанные с военными угрозами, которые исходят с юго-западного направления», – сказал изданию председатель совета директоров Национальной ассоциации офицеров запаса «Мегапир» генерал-майор Владимир Богатырев.
Впрочем, он полагает, что масштабная военная агрессия против РФ со стороны Украины сейчас невозможна в силу объективных причин, «однако провокации и не спровоцированные Россией локальные вооруженные конфликты могут быть, так как украинская сторона не в полной мере контролирует вооруженные формирования на своей территории».
Как сообщал «ПолитНавигатор», украинцы намерены уничтожать катера ФСБ американскими ракетами.
Кроме того, командование ВМСУ пригрозило ракетным ударом по российскому Севастополю.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.