«Россия готовит серию наступлений»: В Киеве осознали угрозу повторной потери Харьковской области

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Во время ожидающегося наступления российские войска могут попытаться ударить по Харьковской области и вернуть себе потерянные осенью территории.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политтехнолог, примкнувший к боевикам вооруженных формирований Украины, Тарас Березовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Березовец считает маловероятной атаку на сам Киев – он полагает, что Россия сосредоточит усилия на запорожском и донецком направлениях. Якобы это все и обсуждалось во время недавней тайной встречи в Польше главкома ВСУ Валерия Залужного и главы Объединенного комитета начальников штабов американской армии Марком Милли.

«Встреча Залужного и генерала Милли была необходима, в первую очередь, для того, чтобы не просто посмотреть друг другу в глаза, но и очертить конкретно потребности, в которых нуждаются Вооруженные силы Украины накануне февраля месяца. Месяца, который может стать, если не развязкой этой войны, то, по крайней мере, одной из ее самых важных поворотных точек. Западные союзники понимают, что Российская Федерация будет готовить серию наступательных действий. Часть из этих наступлений может носить отвлекающий характер… Самые опасные участки фронта, о которых сейчас говорят западные аналитики, – это, в первую очередь, Харьковская область – возможность нанесения удара из Луганской области в направлении Купянска, Запорожье, Бахмут, далее – Краматорск. Направление киевское воспринимается, скорее, как отвлекающее и дополнительное. В очередной раз представители украинской военной разведки заявили о том, что признаков подготовки наступления с территории Белоруссии не ведется, поэтому киевское направление мы будем считать как запасное, вероятнее всего, отвлекающее. Враг будет пытаться наносить удары на нескольких участках фронта, прощупывая нашу оборону, и там, где он убедится, где у него может появиться возможность, именно туда они и направят все основные силы», – заявил Березовец.

Отметим, что «маловероятность» возвращения России под Киев может специально подчеркиваться Березовцом, чтобы не сеять панику в украинской столице, где в последние месяцы усилиями режима в условиях тотальной цензуры населению внушалась мысль о том, что Украина близка к победе, а перелом в боевых действиях уже наступил, и инициатива на стороне ВСУ.