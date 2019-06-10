10.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Молдова, Политика, Россия, Украина
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Россия и Запад могут объединиться на Украине

В Киев полагают, что на Украине может повториться молдавский сценарий – объединение в одну коалицию пророссийских и прозападных партий.

Такое мнение в комментарии киевской интернет-газете «Страна» высказала президент центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук.

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«В Украине действительно может повториться молдавский сценарий, когда объединятся пророссийские и прозападные силы. И это должно стать не только колокольчиком, а набатом для наших олигархов, которые, удачно используя риторику вступления Украины в ЕС и НАТО, как это делал Плахотнюк и его партия в Молдове, на самом деле занимались теневым и откровенными махинациями с бюджетом, вымывая из него миллиарды, или скупая национальные ресурсы за копейки, доводя до банкротства и приватизируя», – сказала Верещук.

По ее словам, все идет к тому, что «удастся посадить Плахотнюка», после чего дойдет очередь до украинских «псевдокапиталистов, которые зарабатывают свои миллиарды только при условии влияния на власть».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Молдове считающаяся пророссийской Социалистическая партия и проевропейский блок ACUM объявили о создании коалиции, которая получила поддержку как в Москве, так и в западных столицах.

При этом ориентированные на молдавского олигарха Влада Плахотнюка отказались признать новую коалицию и фактически совершили государственный переворот, объявив о свержении президента Додона.

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