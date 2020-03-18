Россия могла бы оставить без воды Украину

18.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Попытки киевского режима, перекрывшего Северо-Крымский канал, устроить гуманитарную катастрофу в Крыму провалились.

Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание поинтересовалась, как решается вопрос с водоснабжением полуострова.

«Националистические власти в Киеве приложили все усилия, чтобы создать проблемы с доставкой воды. Они пытались устроить гуманитарную катастрофу в Крыму. У них ничего не вышло. Наши специалисты по водному хозяйству нашли способы удовлетворить основные потребности крымчан. Сейчас никаких проблем с питьевой водой нет. С технической — для сельского хозяйства проблемы были. Но ситуация постепенно выправляется за счет появления новых скважин», – сказал Мурадов.

Он также говорит, что недра Крыма содержат большое количество воды, в республике есть 1,6 тысяч рек, на полуострове создаются новые водохранилища, а вода направляется по трубопроводам в регионы Крыма.

Представитель Крыма привел пример того, насколько Россия более гуманна и человечна в своих отношениях с Украиной, напомнив, что самая полноводная часть водного хозяйства Украины создается на российской территории, поскольку и основное русло Днепра, и Десна, самый полноводный приток Днепра, протекают по территории России.

«При этом Москва не принимала никаких мер, чтобы прекратить подачу воды по этим рекам. Так что в Крым поступала не украинская вода. Есть международное право совместного использования водостока рек. По ним ирригационные сооружения не могут закрываться в одностороннем порядке. Это нарушение принципов международного права, не говоря уже о гуманитарной составляющей этой темы», – подчеркнул собеседник издания.

Он подчеркнул, что Украина себя ведет как антигуманная враждебная система, которая нацелена на одно — создавать сложности для людей, которых она пытается при этом называть частью своего народа.

«Это лишний раз показывает, что ждало бы полуостров, если бы крымчане тогда не выбрали путь возвращения к себе на родину. Мы все себе отдаем в этом отчет, поэтому выбор однозначный, окончательный», – резюмировал Мурадов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве опасаются, что Россия пустит Днепр в обход Украины.

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