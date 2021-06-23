Россия может симметрично ответить Лондону, отправив корабли к Фолклендам

23.06.2021, Москва, Михаил Рябов

В ответ на демонстрацию недоразумения в Лондоне по поводу инцидента с британским эсминцем «в украинских водах» у берегов Крыма российская сторона могла бы симметрично ответить направлением корабля в акваторию архипелага Фолкленды, за обладание которым с англичанами ведет спор Аргентина.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Владимир Корнилов, комментируя возможные причины, по которым британцы решили отрицать предупредительную стрельбу российских пограничников по курсу эсминца с целью оттеснения его от берегов Крыма.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Ну, вполне возможно, что экипаж миноносца пока не успел передать полную версию событий своему руководству в Лондон. Моряков понять можно – им надо исподнее простирнуть, палубы отдраить, а то ведь наверняка пахло там не очень хорошо после стрельбы. Глядишь, когда ведомства Флота Ее Величества все согласуют, изменят свою позицию. Но больше всего мне нравятся заявления британских аналитиков о том, что они имеют право заходить в воды, которые международно признаны украинскими. Мне вот интересно: а они так же будут петь, если российские корабли подойдут вплотную к Фолклендам, которые Аргентина считает своими? Вопрос риторический. Пусть знают, что Россия не потерпит нарушения своих морских границ», – сказал Корнилов.