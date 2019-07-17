17.07.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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Россия не будет подыгрывать Зеленскому

До намеченных на 21 июля украинских досрочных парламентских выборов обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной не будет.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал киевский политолог Кирилл Молчанов.

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«До выборов обмена не будет, так как Россия не захочет подыгрывать Зеленскому, который использует это событие в предвыборной агитации за «Слугу народа». У президентской партии и так высокий рейтинг. При этом 19 июля могут отпустить под домашний арест Вышинского. Возможно, полноценный обмен приурочат к следующей встрече в «нормандском формате», которая может состояться осенью. В этом случае освобождение моряков сделают своеобразным пасом Путина Зеленскому в расчете на то, что президент Украины будет реализовывать Минские соглашения», – полагает эксперт.

Напомним, на днях в Киеве ожидали освобождение под залог обвиняемого в госизмене главреда агентства «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского. Большую вероятность его выхода на свободу ранее подтверждала пресс-служба украинского генпрокурора. Интересно, что 17 июля в Москве должен состояться суд по делу моряков ВМСУ, задержанных возле Керченского пролива.

Поэтому предполагавшееся освобождение Вышинского выглядело как результат непубличных договоренностей между Киевом и Москвой с последующей передачей на Украину части экипажей катеров ВМСУ. Однако затем под явно надуманным предлогом заседание суда по делу Вышинского было перенесено на 19 июля.

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