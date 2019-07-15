Вышинского предлагают обменять на 26 украинцев

15.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, задержанного в мае прошлого года по подозрению в госизмене, сегодня могут выпустить на свободу.

Об этом в своем блоге заявила спикер Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дело Вышинского сегодня продолжит рассматривать Подольский райсуд Киева. Для его поддержки на Украину прибыла Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Вероятность выхода Вышинского из-под стражи огорчила Сарган, которая посчитала, что журналиста можно было бы обменять сразу на всех украинцев, осужденных в Российской Федерации.

«Кирилл Вышинский важен для Путина. Он значит для Путина больше всех украинских пленных. Именно поэтому одного лишь Вышинского можно было бы обменять

– на 24 военнопленных украинских моряков (почти 250 дней в плену, письма матерей, жен и детей не замечены Путиным, даже решение суда ООН немедленно выпустить украинцев на свободу проигнорировано Путиным),

– на украинского журналиста Романа Сущенко (более 1000 дней в плену, письма жены и детей не замечены Путиным),

– на украинского режиссера Олега Сенцова (более 5 лет в плену, ни письма, ни акции мировых кинематографистов и актеров, ни массовые или одиночные протесты с требованием освободить Сенцова не замечены Путиным)… На всех вместе! Одного Вышинского!», – пишет Сарган.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинское обвинение не смогло доказать вину Вышинского.

С призывом о немедленном освобождении Вышинского без условий и требований к новой украинской власти обратился экс-замглавы администрации президента Украины, адвокат Андрей Портнов.