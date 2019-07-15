Дело Вышинского: Вся гниль Украины снова вылезла наружу

15.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Между Россией и Украиной, похоже, во второй раз за последнее время сорвалась намечавшаяся сделка по обмену заключенными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня в Киеве ждали освобождения под залог обвиняемого в госизмене главреда агентства «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского. Большую вероятность его выхода на свободу накануне подтверждала пресс-служба украинского генпрокурора.

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Интересно, что послезавтра в Москве должен состояться суд по делу моряков ВМСУ, задержанных возле Керченского пролива.

Поэтому предполагавшееся освобождение Вышинского выглядело как результат тайных договоренностей между Киевом и Москвой с последующей передачей на Украину части экипажей катеров ВМСУ.

Однако сегодня в Киеве под явно надуманным предлогом заседание суда по делу Вышинского было перенесено на 19 июля.

«Перенесли на 19 июля, на пятницу! Напомню, что суд по морякам – 17 июля, в среду. Испугались сделать первый шаг. И торгуются, ясно», – комментирует российская телеведущая Ольга Скабеева.

Ее коллега Марина Ким также сообщает о готовившейся сделке.

«Когда все уже ждали выхода главреда РИА «Новости Украина» из СИЗО, в Киеве вдруг дергают стоп-кран… Как пояснили в суде, заседание перенесли на 19 июля, так как судья «находился в совещательной комнате по другому делу». Видимо, он настолько занят, что пробудет там все последующие четыре дня…

Ходили слухи, что в обмен на Вышинского Украина ждет возвращения всех или части моряков. Суд назначен на 17 июля. В этой связи выглядел логичным и недавний разговор Путина с Зеленским. В МИД РФ сегодня сообщили, что вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков продолжает обсуждаться. Что же пошло не так?» – написала журналистка в своем блоге.

«Очень сожалею, что суд перенесли, сегодня были все основания, чтобы рассмотреть по существу вопрос об изменении меры пресечения. Я не располагаю информацией, что перенос срока рассмотрения о заключении под стражей связан с обменом», – прокомментировала эту версию российский омбудсмен Татьяна Москалькова, прибывшая в Киев.

«Для чего приехали?» – потребовал от нее объяснений один из украинских журналистов.

«Поддержать Кирилла Вышинского. У меня официальное обращение к председательствующему суда с просьбой изменить ему пресечение на не связанное с лишением свободы, с тем, чтобы он, кормилец семьи, человек, который больше года содержится под стражей, мог находиться под домашним арестом или подпиской о невыезде, или под залогом в том числе», – спокойно объяснила омбудсмен.

«Вам не стыдно работать на Путина?» – прозвучало очередное хамство со стороны украинских СМИ.

«Для меня это очень большая гордость и ответственность работать не на Путина, а на страну вместе с другими людьми, делая людей лучше. Пройдут эмоции, пройдёт время, и всё станет на свои места», – с достоинством ответила Москалькова.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский заверил, что журналист из принципа намерен остаться на Украине и доказывать свою невиновность.

«Я знаю одно, что у него (Вышинского – ред.) есть намерение отстаивать свою правоту в суде на Украине», – сказал адвокат, комментируя опасения украинских журналистов, что Вышинский может «сбежать, как капитан судна «Норд».

Интересно, что сегодня под зданием суда собирались боевики «Нацкорпуса» с акцией «Вышинский, не сбежишь!», которая была анонсирована плакатами с портретом журналиста и колорадскими жуками. Ввиду принятого судом решения, особенного ажиотажа не было, однако нацики пообещали повторить акцию в пятницу.

Известный российский телеведущий Андрей Медведев отметил, что за отменой освобождения Вышинского может стоять Зеленский, в очередной раз испугавшийся националистов.

«Я просто не верю, что после 5 лет тотального бандеровско-русофобского психоза страна может одномоментно измениться. И даже если Зеленский очень хочет изменить ситуацию (в добрые намерения спонсора АТО я тоже не очень верю), то все равно, накануне выборов, он не сможет просто так отпустить Кирилла. Заложников или меняют, или отпускают, понимая, какую выгоду от этого получат», – написал телеведущий у себя в телеграмм-канале.

При этом российский политолог Сергей Михеев в эфире телеканала «Россия-1» призвал не идти на поводу у украинских шантажистов.

«Я вижу, что украинская сторона хотела бы сейчас получить для президента Зеленского некий дивиденд в избирательной кампании до 21 июля. Как по мне, я не вижу смысла это делать. Я считаю, что Вышинского должны освободить хотя бы под домашний арест, но эти намёки о том, что мы за это можем и 24 моряка, и того, и этого, и пятого-десятого, типа, давайте нам без суда и следствия – этого уже делать не стоит. Это была бы весьма сомнительная подача для Зеленского, которую делать сейчас нет оснований… Да, обмен должен быть рано или поздно произведён, но, во-первых, на основаниях, соответствующих нашим законам и, во-вторых, не в виде предвыборной кампании», – заявил Михеев.

Скандальное поведение представителей украинских СМИ в суде во время общения с Москальковой как нельзя удачно ложится в канву комментария историка и политолога Владимира Корнилова.

«Посмотрите, либеральная демократическая газета «Зеркало недели» посвятила Вышинскому статью о том, что для них Вышинский – «это не только ценный обменный фонд», и дальше они объясняют, почему его нельзя выпускать – потому что на него можно сменять ещё кучу народу. Вы понимаете, они прямо, открыто признаются, что хватают людей в заложники с тем, чтобы потом менять! Ведь изначально было понятно, что Вышинский – это человек, который схвачен исключительно для того, чтобы считать его «ценным обменным фондом». Вы понимаете, до какого уровня докатилась эта страна и эти журналисты?» – возмутился Корнилов в эфире телеканала «Россия-1».