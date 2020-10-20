Россия не позволит Зеленскому сжечь дотла Украину – Червоненко

20.10.2020, Киев, Максим Карпенко

В своих вопросах к населению Украины президент страны Владимир Зеленский заложил мину большой войны с Россией.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, пятый вопрос, который касается необходимости выполнения Будапештского меморандума странами-гарантами, подразумевает размещение на Украине иностранных военных баз. Червоненко отмечает, что Россия никогда этого не допустит.

«Там только в этом опроснике незаконном пятый вопрос – это размещение военных баз, которое превратит Украину уже в пылающий огонь войны. Потому что никогда Россия не позволит ни одной ракете, ни одной базе быть на нашей территории – у них просто ломается вся система противоракетной обороны. Ни друзья, ни враги – это просто банальная, объективная реальность», – заявил Червоненко.

Ранее подобное предположение высказал общественник, кандидат в мэры Киева Максим Гольдарб.