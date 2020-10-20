Россия не позволит Зеленскому сжечь дотла Украину – Червоненко
В своих вопросах к населению Украины президент страны Владимир Зеленский заложил мину большой войны с Россией.
Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
По словам политика, пятый вопрос, который касается необходимости выполнения Будапештского меморандума странами-гарантами, подразумевает размещение на Украине иностранных военных баз. Червоненко отмечает, что Россия никогда этого не допустит.
«Там только в этом опроснике незаконном пятый вопрос – это размещение военных баз, которое превратит Украину уже в пылающий огонь войны. Потому что никогда Россия не позволит ни одной ракете, ни одной базе быть на нашей территории – у них просто ломается вся система противоракетной обороны. Ни друзья, ни враги – это просто банальная, объективная реальность», – заявил Червоненко.
Ранее подобное предположение высказал общественник, кандидат в мэры Киева Максим Гольдарб.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.