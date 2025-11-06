Российская армия уже освободила часть Днепропетровской области, она в итоге войдет в состав РФ, никто не будет возвращать ее Украине, территория которой с каждым днем становится все меньше.

Об этом в эфире The Duran заявил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Теперь у них есть три области к востоку, я уже не говорю о Днепропетровской области, которая уже частично освобождена. Теперь это называется освобождением, хотя эти территории не входят в состав России, потому что рано или поздно там будут созданы народные республики – никто не собирается их отдавать», – отметил он.