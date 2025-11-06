Россия не выведет войска из Днепропетровской области, она станет частью РФ – экс-офицер ВС США

Анатолий Лапин.  
06.11.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 767
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия уже освободила часть Днепропетровской области, она в итоге войдет в состав РФ, никто не будет возвращать ее Украине, территория которой с каждым днем становится все меньше.

Об этом в эфире The Duran заявил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия уже освободила часть Днепропетровской области, она в итоге войдет в состав РФ,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Теперь у них есть три области к востоку, я уже не говорю о Днепропетровской области, которая уже частично освобождена. Теперь это называется освобождением, хотя эти территории не входят в состав России, потому что рано или поздно там будут созданы народные республики – никто не собирается их отдавать», – отметил он.

«Линия фронта будет там, где она остановится, и Украина каждый день не хочет идти на мир, и Украины будет становиться все меньше. И каждый день есть продвижение, никто не собирается отдавать эти территории.

Пролилась кровь, и это не забудется. И поверьте мне, если бы не Владимир Владимирович, Киев уже был бы в руинах, а от Львова, возможно, осталась бы только ядерная воронка, потому что это – уровень гнева, который накопился в России», – заключил Крапивник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить