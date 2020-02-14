Россия пожалуется в ООН на «пещерный изоляционизм» Украины

14.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Депутаты Госдумы намерены обратиться в Генассамблею ООН в связи с рассмотрением Верховной радой Украины законопроектов «О медиа» и «О противодействии дезинформации», которые устанавливают запрет на позитивное освещение событий в России и Донбассе, а также ограничения для работы российских СМИ и недопустимость оправдания или отрицания «аннексии Крыма».

Об этом «Известиям» сообщил первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

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«Украина, видимо, решила брать пример с США, которые сегодня можно назвать лидерами по части нарушения международных прав. Но где Украина и где Америка? Очевидно, американцы, которые постоянно декларируют ценности демократии и свободы слова, дают украинцам понять, что они закроют глаза на любые действия. Также несомненно и то, что США заинтересованы в любых дестабилизирующих действиях на границах с РФ», – сказал депутат.

По его словам, новый закон в случае его принятия нарушит множество международных деклараций, конвенций и резолюций ООН, в том числе «О свободе слова», «О демократии», «О принципах международного права». Кроме того, политик полагает, что создается прецедент для других государств, которые могут последовать примеру Украины.

Шхагошев считает, что всему этому должна быть дана международная правовая оценка.

Поддержал коллегу и зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

«Нам нужно поднимать эту тему на всех международных площадках. Сейчас на Украине жесткими методами идет переформатирование информационного пространства с целью изменения сознания граждан, которых хотят превратить в антирусскую нацию», – заявил Емельянов.

Возмущены запретными инициативами Украины и в КПРФ.

«Даже стыдно напоминать властям Украины про азы элементарных норм, которыми должны руководствоваться власти цивилизованных государств. С какой стати именно россиянам запрещается, например, владеть СМИ на Украине? Почему не всем иностранным гражданам?, — поинтересовался первый зампред комитета по международным делам Госдумы, член фракции КПРФ Дмитрий Новиков.

По его мнению, и Совет Европы, и ООН обязаны первыми реагировать на такие действия властей Украины.

«Если эти структуры сами не замечают происходящего, то мы должны потребовать от них дать эту оценку», – считает Новиков.

А член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод считает, что Госдума должна обратиться не только ООН, но и ОБСЕ и Совет Европы.

«Это очередной бред недемократической и целиком зависимой страны, – дал правозащитник оценку украинским законопроектам. – Естественно, документ был согласован с кураторами из США, чтобы ударить по российско-украинским отношениям. Это яркий пример политической цензуры: запрет на информацию, ограничение в деятельности не только украинских, но и российских СМИ».

Он говорит, что, несмотря на смену власти, продолжается «оболванивание жителей Украины».

«Это пещерный изоляционизм. Безусловно, нужно обращаться во все международные организации. Тем более это не единственные нарушения прав человека на Украине. Сколько еще сегодня возбуждается уголовных дел в отношении жителей Крыма, сколько людей в самой Незалежной находятся в заключении», – резюмировал Брод.

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При этом председатель правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская заявила, что даже при Сталине советские журналисты чувствовали себя более свободно, чем в современной Украине.