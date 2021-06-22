Россия снова перекрывает Черное море, чтобы ограничить учения НАТО «Си Бриз»

22.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия снова под предлогом ракетных стрельб перекрывает значительные участки акватории Черного моря накануне начала учений НАТО «Си Бриз», которые должны пройти в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

При этом попытки Украины заранее «застолбить» акваторию под «Си Бриз» игнорируются – Морской гидрографический институт Министерства обороны Испании, который отвечает за публикацию предупреждений о закрытии для судоходства районов Черного моря, игнорирует предупреждения Киев, но вместо того публикует российскую информацию.

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Об этом с возмущением в своем блоге сообщает бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, который теперь в Киеве на гранты Запада отслеживает морскую активность, помогая осуществлять санкции против РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Таким образом, прогнозирует Клименко, может возникнуть ситуация, «когда враждебные державы проводят военно-морские учения одних районах», и это рискует превратиться в «Casus Belli».

Он требует немедленно реакции от МИДа и Минобороны.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в прошлом году силы НАТО были вынуждены подчиниться российской стороне, заявившей о закрытии районов Черного моря вблизи Крыма. Так, болгарский военный корабль «Бодрый», прибывший в Одессу для участия в американско-украинских учениях «Си Бриз», во время маневров был вынужден изменить курс по требованию российской стороны.

«Вы находитесь в закрытом для плавания районе. Рекомендую и требую покинуть район, закрытый для плавания. В данном районе будут проводиться артиллерийские стрельбы. В случае повреждения вашего корабля ответственности не несем. Также ваши учения проходят в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Мы расцениваем это как провокационные действия», – такое предупреждение прозвучало от пограничного корабля ФСБ.

Ранее министерство обороны РФ заявило об угрозе использования «Си Бриз» как прикрытия для поставки на Украину вооружений, которые затем могут быть использованы Киевом для атаки против ЛДНР и Крыма.

«Тема нелегальных поставок Украине остро «необходимого» для расшатывания ситуации – не новая. В период с 1991 по 2014 год в украинских СМИ неоднократно появлялись материалы о заходах американских военных кораблей в Одессу или Севастополь в период «майданной» активности, на которых для «друзей США» доставлялись наличные денежные средства в американской гривне в период «Оранжевой» и других «революций». Данную версию легко проверить, сопоставив даты заходов американских кораблей и событий на Украине. Если учесть, что военные корабли не подлежат таможенному досмотру, данная версия кажется вполне реальной», – рассказал «ПолитНавигатору» офицер ВМФ.