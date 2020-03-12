Россия снова переливает с Медведчуком из пустого в порожнее

12.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Межпарламентские переговоры между Госдумой и Верховной радой никаких видимых результатов не дадут, и ситуация на Украине ещё достаточно длительное время продолжит оставаться безнадёжной.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила российский публицист Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идея парламентских переговоров между Украиной и Россией – совершенно понятно, что это будет переливание из пустого в порожнее. Нет, пусть работают, но полезного выхлопа я бы не ждала. О чём тут можно говорить, если у нас с президентами ничего не получается, то уж с парламентской демократией и подавно.

Мне кажется, делать какие-то глубокомысленные выводы, в данном случае, совершено бессмысленно. Мы наблюдаем всю эту мышиную возню уже шесть лет, а воз и ныне там. И я думаю, будет оставаться там ещё достаточно долгое время.

Россия будет периодически, разумеется, совершать определённые телодвижения, предоставляя определённый карт-бланш тем силам, которых она считает своими союзниками, которым оказывает поддержку, но при этом ждать какого-то реального сдвига, абсолютно наивно», – сказала эксперт.

Также комментируя слова известных американских экспертов о бестолковости украинского президента, она подчеркнула, что и Запад уже понял, что бесполезно ожидать от Владимира Зеленского чего-либо большего, чем от его предшественника Петра Порошенко.

«Возвращение к положению, которое было с Порошенко. То есть, был какой-то момент наивных надежд, что Зеленский сможет что-то изменить, но осознали, что всё будет продолжаться, как с 2015 года, и никто ничего не сможет с этим сделать. Ну, будем ждать следующего президента», – резюмировала Алкснис.