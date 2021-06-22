Россия создает из Белорусии сухопутный авианосец, – экс-посол Украины в Минске

22.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия восстанавливает в Белоруссии советскую военную инфраструктуру и превращает республику в сухопутный авианесущий крейсер, который наряду с мощной группировкой в Крыму несёт угрозу для западного блока.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть следующая вещь, которая является очень опасной для всех государств. Обратите внимание – Крым уже превращен в своего рода ракетно-космический крейсер. Сейчас на севере Украины, Белоруссия превращается в сухопутный авианесущий крейсер. Видите, как молчат все про две существующие авиабазы, про существующую третью. Но если внимательно проанализировать информационное пространство, то речь идет о возобновлении базирования на территории Республики Беларусь Орловского полка стратегических бомбардировщиков 203-го, так называемого, и так далее. То есть, речь идет о превращении Белоруссии в площадку», – заявил Бессмертный.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Россия уже договорилась с Белоруссией о размещении на ее территории своих военных баз. Также «ПолитНавигатор» сообщал, что военные России и Белоруссии летом нынешнего года приступят к несению совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне (ПВО) на одном из белорусских аэродромов.