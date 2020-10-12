Россия требует остановить создание Великой Албании

12.10.2020, Москва, Елена Острякова

В российском МИД с озабоченностью восприняли сообщения о состоявшемся 2 октября с.г. в Тиране совместном заседании Правительства Албании и т.н. «правительства» Косово.

Об этом говорится в официальном комментарии департамента информации и печати МИД РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подписанные в ходе мероприятия документы, а также заявления его участников вызывают серьезные вопросы. Не может не тревожить тезис о необходимости «стирания границ» между Албанией и Косово. Хотелось бы напомнить, что Косово (и это подтверждает резолюция СБ ООН 1244) является составной частью Республики Сербии, и вольное обращение с принципом территориальной целостности применительно к суверенному государству нельзя расценивать иначе как грубое вмешательство в его внутренние дела», – говорится в комментарии.

Подчеркивается, что «анонс намерений такого рода наносит ущерб процессу косовского урегулирования».

«Складывается недвусмысленное впечатление, что, несмотря на сомнительный и рискованный характер своего «сближения», тиранские и приштинские власти продолжают гнуть великоалбанскую линию, чем бы они ни драпировали собственные планы. Подобные действия представляют реальную угрозу миру и стабильности в Балканском регионе», – говорится в комментарии.

Российский МИД рассчитывает «на внятную реакцию на эту активность со стороны международного сообщества – в первую очередь, Евросоюза».

Как следует из идей Великой Албании, к современной Албании должны быть присоединены северо-западные районы Северной Македония, южные рубежи Сербии, включающие Косово и Прешевскую долину, и населённые албанцами южные районы Черногории. Неофициально в Великую Албанию идеологи албанского национализма включают и северные районы Греции, где почти не осталось албанского населения.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.