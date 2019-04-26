Сербия рассказала об антироссийской подоплёке проекта «Великая Албания»

26.04.2019, Москва, Максим Карпенко

США поддерживают албанских сепаратистов в Косово и проект «Великая Албания» для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил посол Сербии в РФ Славенко Терзич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, именно в этом состоит главная цель военной базы США в самопровозглашенной республике Косово.

«Причина – новое военно-стратегическое базирование НАТО на юго-востоке Европы, это поддержка проекта «Великой Албании», на нашей сербской земле альянс НАТО создал самую большую военную базу Пентагона в Европе.

Чем важна эта база? Она важна тем, что находится в сердце Балкан, она контролирует дороги, газопроводы и нефтепроводы, это очень важно. С этой позиции легче и ближе контролировать черноморско-каспийский бассейн, ближний Восток, среднюю Азию. Это главная цель», – заявил Терзич.

Напомним, что в последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

Кроме того, по мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Вучич намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации вокруг Косово.