Россия вступила в игру вокруг Гренландии

Дания могла бы договориться с американцами о продаже Гренландии, ведь такой опыт уже имеется, заявил Владимир Путин. Сравнив с ценой Аляски, он предположил, что США сейчас могли бы выложить около миллиарда за покупку острова.

«По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединённые Штаты купили Виргинские острова. Так что такой опыт тоже существует. Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жёстко, если не сказать жестоко, к ней относилась. Но это уже дело другого порядка, вряд ли это сейчас кого-то интересует. Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся», – сказал российский президент накануне вечером.

Международник Максим Юсин трактует это так, что Кремль показал готовность выступить в ролик посредника.

А вот публицист Вадим Авва считает, что Кремль троллит Вашингтон.

«Путин уронил стоимость Гренландии в 800 раз: с 800 млрд до одного. Максимум. Плохой из Трампа оценщик недвижимости».

Радиоведущий Дмитрий Конаныхин замечает:

«Вряд ли содержание ответа полностью удовлетворило руководителей Западной Европы, только вот мнение этих сутулых собак никого не волнует».

Как указывает обозреватель Борис Рожин, «судя по всему, в рамках духа Анкориджа осуждения захвата Гренландии у Дании ожидать не стоит».

«То есть, мы не лезем в эти американо-европейские разборки… Просто спокойно констатируем, что прецеденты бывали. Дания и Виргинские острова продавала, чего теперь школьницу из себя в евроборделе строить. Для современного мира история с Гренландией, конечно, выглядит экзотично. И даже может быть местами незаконно. Но это не наше дело, пусть милые там сами бранятся. Нам это только на руку, потому что по сути легитимизирует все наши прежние завоевания. И будущие, кстати, тоже», – считает военкор Александр Коц, который, впрочем, ранее сам указывал, что захват Гренландии угрожает интересам России.

Бывший руководитель корпункта ВГТРК в Вашингтоне уверен, что полного контроля США над Гренландией не будет – американцы возьмут лишь ее «по частям»: