Россия вышла на серийное строительство кораблей с ракетами «Циркон»
В Питере спущен на воду фрегат «Адмирал Амелько» проекта 22350 – многоцелевой корабль океанской зоны, несущий на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон».
В настоящий момент ещё три аналогичных фрегата строятся на предприятии «Северная верфь». В следующем году Минобороны планирует заложить еще два таких корабля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас корпорация вышла на уверенные темпы серийного строительства этих кораблей. Такие фрегаты способны выполнять широкий спектр задач в дальней морской и океанской зоне, что существенно повышает возможности ВМФ России. В ближайшие годы эта серия продолжится», – сказал гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.
