Россия вышла на серийное строительство кораблей с ракетами «Циркон»

В Питере спущен на воду фрегат «Адмирал Амелько» проекта 22350 – многоцелевой корабль океанской зоны, несущий на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

В настоящий момент ещё три аналогичных фрегата строятся на предприятии «Северная верфь». В следующем году Минобороны планирует заложить еще два таких корабля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

